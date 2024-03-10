Мир 10 марта 2024, 03:13 Польские фермеры за месяц обрушили импорт на Украину на 14% Замминистра экономики Украины Качка: польские фермеры обрушили импорт на 14% РИА «Новости»

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Импорт товаров на Украину из-за забастовки польских фермеров сократился в феврале на 14% по сравнению с январем. Такие данные привел заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире всеукраинского телемарафона.

«Импорт, особенно импорт автомобильным транспортом в феврале по сравнению с январем сократился на 14%», — заявил украинский чиновник.

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Он отметил, что эта блокада «перекладывается на цифры» всем, кому нужны импортные товары. Снижение импорта отрицательно влияет на доходную часть бюджета страны, добавил Качка.

Польские аграрии пообещали провести очередную акцию протеста на всей территории страны 20 марта. Диалог с главой правительства не принес результатов, в стране полный хаос.