25 февраля 2024, 20:24
Неизвестные в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов
Кубраков: в Польше уничтожили 160 тонн украинского зерна
В Польше из вагонов высыпали 160 тонн украинского зерна. Об этом в соцсети X сообщил министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, зерно должны были доставить в порт Гданьска для последующей отправки в другие страны. Чиновник выразил возмущение из-за инцидента и назвал его актом вандализма.
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«Как долго правительство и польская полиция будут позволять этому вандализму продолжаться?» — задал он риторический вопрос.
Публикации министр сопроводил фотографиями, которые, по его словам, подтверждают этот случай.
Ранее сообщалось, что польские фермеры хотят полностью заблокировать границу с Украиной. «Будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам», — говорится в сообщении протестующих.
Ранее сообщалось, что протестующие на границе польские фермеры отказались пропустить на Украину фуру с автомобилями для ВСУ.
Украина
Польша
Фермеры
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