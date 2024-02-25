Мир 25 февраля 2024, 20:24 Неизвестные в Польше высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов Кубраков: в Польше уничтожили 160 тонн украинского зерна Avinash Kumar / Unsplash

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В Польше из вагонов высыпали 160 тонн украинского зерна. Об этом в соцсети X сообщил министр развития общин территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, зерно должны были доставить в порт Гданьска для последующей отправки в другие страны. Чиновник выразил возмущение из-за инцидента и назвал его актом вандализма.

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«Как долго правительство и польская полиция будут позволять этому вандализму продолжаться?» — задал он риторический вопрос.

Публикации министр сопроводил фотографиями, которые, по его словам, подтверждают этот случай.

Ранее сообщалось, что польские фермеры хотят полностью заблокировать границу с Украиной. «Будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам», — говорится в сообщении протестующих.

Ранее сообщалось, что протестующие на границе польские фермеры отказались пропустить на Украину фуру с автомобилями для ВСУ.