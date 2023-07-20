Мир 20 июля 2023, 22:41 Польша заявила о поддержке Украины только в том, что выгодно ей самой Замглавы МИД Польши Яблоньский: Варшава помогает Киеву, руководствуясь своими интересами Pxhere

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Польша будет поддерживать Украину только в том, что выгодно ей самой. Об этом заявил заместитель главы МИД республики Павел Яблоньский после окончания встречи глав министерств иностранных дел стран ЕС. Его слова привело РИА «Новости».

Так он прокомментировал слова украинского премьера Дениса Шмыгаля, который назвал намерение Польши продлить запрет на ввоз зерна с Украины недружественным и популистским шагом. Как заметил Яблоньский, такое заявление следует считать «не слишком дипломатичным и не слишком рассудительным». Он отметил также, что Польша предоставляет Украине «огромный объем поддержки».

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«В то же время все, что мы делаем для Украины или для других союзников, мы всегда делаем потому, что это является реализацией наших национальных интересов, наших государственных интересов», — заявил он.

Варшава, по словам Яблоньского, поддерживает Киев в тех сферах и в тех объемах, которые выгодны ей самой. Замглавы польского МИД добавил, что в случае разногласий между двумя странами по тем или иным вопросам, Польша не стесняется об этом говорить, отметил RT.

Шмыгаля он призвал не проявлять агрессию в соцсетях. Вместо этого Яблоньский посоветовал ему проанализировать объем польской помощи для Киева.