Мир 25 ноября 2022, 17:14 Польшу уличили в попытке столкнуть Россию и Германию Журналист Gazeta.pl Кухарчик заявил о неудачной попытке Польши столкнуть Россию и Германию РИА «Новости»

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Решение Польши отказаться от немецких комплексов ПВО Patriot и передача их Украине могло привести к реальному столкновению России и Германии. Об этом в своей колонке для издания Gazeta.pl написал журналист Мачек Кухарчик.

Он напомнил, что власти Германии предложили разместить системы противовоздушной обороны после падения ракет около села Пшеводув, где погибли два человека.

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Польский министр обороны Мариуш Блащак поддержал это предложение. Против выступил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

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В качестве альтернативы он предложил передать комплексы ПВО Украине для того, чтобы она разместила их на западных границах.

По словам Кухарчика, на такой шаг политик пошел для повышения своей популярности в глазах электората, среди которого давно ходят антигерманские настроения.

«Можно быть уверенным, что немецкое правительство ответит на этот польский трюк официальным сожалением и добавит, что отправка техники на Украину невозможна», — написал журналист.

Он пояснил, что передача ПВО Patriot потребует не только согласия США как производителя этого вида оружия, но и всех членов НАТО.

«Это равносильно вступлению Германии в войну с Россией. Даже если бы системы дислоцировались вплотную к польской границе, это серьезно увеличивает риск эскалации», — подчеркнул автор статьи.

Ракеты упали около польского села Пшеводув 15 ноября, убив двух местных жителей. Ряд западных журналистов заявил, что снаряды принадлежали российским войскам. Но президент Польши Анджей Дуда опроверг это сообщение и заявил, что речь идет об украинских ракетах противовоздушной обороны.