Решение президента Украины Владимира Зеленского предоставить гражданам Польши особый статус фактически легализует захват страны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она отметила, что, по данным СМИ, граждане Польши получат такие же права, как украинцы, за исключением возможности принимать участие в выборах.

«Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — заявила Захарова.

Представитель российского МИД подчеркнула, что если власти Украины так легко отказываются от своей независимости, то ни о каких претензиях к жителям Крыма у них быть не может.

Захарова подчеркнула, что своим решением Зеленский показал, насколько ему безразличен суверенитет страны, ради того, чтобы провести интеграцию в удобной для Запада форме.

«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны», — подытожила Захарова.

О внесении на рассмотрение в Раду законопроекта об особом статусе для граждан Польши президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров с президентом соседней страны Анджеем Дудой. По словам украинского лидера, это ответный жест за принятый сеймом закон о правах для украинских беженцев на территории Польши.