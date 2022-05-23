Захарова назвала закон об особом статусе поляков на Украине «казусом суверенитета»
Захарова назвала узаконенным захватом Украины закон Зеленского об особом статусе поляков
Решение президента Украины Владимира Зеленского предоставить гражданам Польши особый статус фактически легализует захват страны. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она отметила, что, по данным СМИ, граждане Польши получат такие же права, как украинцы, за исключением возможности принимать участие в выборах.
«Казус суверенитета, иначе не скажешь. Не сепаратисты, а сам президент передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — заявила Захарова.
Представитель российского МИД подчеркнула, что если власти Украины так легко отказываются от своей независимости, то ни о каких претензиях к жителям Крыма у них быть не может.
Захарова подчеркнула, что своим решением Зеленский показал, насколько ему безразличен суверенитет страны, ради того, чтобы провести интеграцию в удобной для Запада форме.
«Под видом сохранения собственной идентичности киевский режим ее уничтожает, восемь лет стреляя по своим же, а теперь и творя невиданное — легализуя де-факто захват своей страны», — подытожила Захарова.
О внесении на рассмотрение в Раду законопроекта об особом статусе для граждан Польши президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров с президентом соседней страны Анджеем Дудой. По словам украинского лидера, это ответный жест за принятый сеймом закон о правах для украинских беженцев на территории Польши.