Мир 26 апреля 2023, 22:11 Польшу предупредили об ответе на изъятие денег со счетов посольства России Песков: Польше стоит ждать ответа России на изъятие денег со счетов посольства РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Варшаве стоит ждать ответа Кремля на изъятие денег со счетов посольства и торгового представительства страны. Так он ответил на вопрос о реакции России на происходящие в Польше события, написало РИА «Новости».

«Обязательно стоит», — отметил Песков.

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Ситуацию с изъятием денег со счетов организаций России в Варшаве российская сторона признала нарушением Венской конвенции. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов уже называл ее политическим «гоп-стопом». Он предложил в ответ понизить уровень дипотношений с Польшей до уровня временного поверенного и арестовать здание польского посольства в Москве.

Счета российского посольства в Варшаве были заморожены польским правительством якобы потому, что их могут использовать в целях отмывания денег или терроризма. Глава дипмиссии Сергей Андреев сообщил, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры.