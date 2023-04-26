Мир 26 апреля 2023, 19:17 Польша изъяла средства со счетов посольства России Посол России Андреев: прокуратура Польши изъяла деньги со счетов посольства Pxhere

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Польские власти объявило о решении изъять средства со счетов диппредставительства России. Об этом РИА «Новости» сообщил глава дипмиссии Сергей Андреев.

«Мы получили уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры», — сказал он.

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После этого банк перестал сотрудничать с посольством и закрыл счета. По словам дипломата, на них хранились «значительные средства» как в долларах США, так и в польских злотых.

Андреев назвал произошедшее «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Это уже не первое посягательство Польши на имущество российского диппредставительства. Ранее польские власти изъяли у посольства России базу отдыха, которая находилась на территории лесничества Яблонна под Варшавой.

Замминистра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка заявлял, что лесничество разорвало соглашение об аренде из-за неуплаты со стороны России. Андреев пояснил, что российские дипломаты перестали пользоваться базой еще с 2022 года. Сейчас она законсервирована.