Мир 28 мая 2023, 10:36 Польшу обвинили в русофобии и шпиономании Сенатор Пушков сообщил о болезни польских элит русофобией и шпиономанией

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Власти Польши безнадежно заболели шпиономанией и русофобией. Такое заявление в Telegram-канале сделал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Таким образом политик отреагировал на заявление бывшего главы Службы военной контрразведки Януша Носека. Он выразил уверенность, что страной руководят лояльные к России люди.

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«Представление об окруживших Польшу русских шпионах стало неизлечимой болезнью для нынешней военной и политической польской элиты», — написал сенатор.

Пушков вспомнил, что еще в 2016 году о шпиономании в Польше ему говорил один известный политик из этой страны.

«Мне говорили, что прежний министр обороны [Антоний] Мацеревич был полностью помешан на якобы угрозе от России. Теперь он далеко не один, как мы видим», — добавил российский политик.

Доктор экономических наук Николай Межевич отмечал в беседе с «360», что «российское влияние» придумали в Польше для устранения политических оппонентов.