28 мая 2023, 10:36
Польшу обвинили в русофобии и шпиономании
Сенатор Пушков сообщил о болезни польских элит русофобией и шпиономанией
Власти Польши безнадежно заболели шпиономанией и русофобией. Такое заявление в Telegram-канале сделал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.
Таким образом политик отреагировал на заявление бывшего главы Службы военной контрразведки Януша Носека. Он выразил уверенность, что страной руководят лояльные к России люди.
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«Представление об окруживших Польшу русских шпионах стало неизлечимой болезнью для нынешней военной и политической польской элиты», — написал сенатор.
Пушков вспомнил, что еще в 2016 году о шпиономании в Польше ему говорил один известный политик из этой страны.
«Мне говорили, что прежний министр обороны [Антоний] Мацеревич был полностью помешан на якобы угрозе от России. Теперь он далеко не один, как мы видим», — добавил российский политик.
Доктор экономических наук Николай Межевич отмечал в беседе с «360», что «российское влияние» придумали в Польше для устранения политических оппонентов.
Россия
Польша
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