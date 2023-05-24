24 мая 2023, 18:32
Польшу назвали враждебным России государством
Представитель Кремля Песков назвал Польшу враждебным России государством
Польша в настоящее время заняла не только недружественную, но и враждебную позицию по отношению к России. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Польша стала враждебным государством по отношению к России. К нашему сожалению, руководство этой страны находится буквально в истериках русофобии», — сказал он.
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Песков отметил, что высшие лица Польши открыто говорят о планах вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, не исключая силовые методы.
«Белоруссия является союзником и партнером России. У нас есть обязательства по ее защите. В случае очевидной угрозы мы будем делать это», — добавил пресс-секретарь.
Ранее генерал, бывший заместитель Минобороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что страна готовится к государственному перевороту в Белоруссии и поддержке его вооруженными формированиями.
Белоруссия
Дмитрий Песков
Россия
Польша
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