СМИ: две группы мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Две большие группы мигрантов смогли прорваться на территорию Польши из Белоруссии. Речь идет как минимум о нескольких десятках нелегалов, сообщило Польское радио в городе Белосток.

«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря подляского отделения пограничной охраны Польши Катажины Зданович, обе группы иностранцев разрушили установленные ограждения. Некоторых мигрантов удалось вернуть на территорию Белоруссии. Остальных участников штурма продолжают искать.

Ранее польские правоохранители задержали автобус с активистами немецкого движения Seebrücke Deutschland и объединения LeaveNoOneBehind. Автобус заметили в нескольких километрах от пограничного перехода «Кузница». Активисты хотели предоставить гуманитарную помощь мигрантам.

Миграционный кризис вспыхнул на белорусско-польской границе на этой неделе. В районе между двумя странами собрались несколько тысяч иностранцев. Нелегалы хотят попасть в ЕС, но польская сторона не пускает их на свою территорию.