Поляки ради экономии начали покупать продукты на пике срока годности | 360°

Мир 25 октября 2022, 09:14 Поляки ради экономии начали покупать продукты на пике срока годности Fakt: жители Польши начали экономить, покупая продукты с истекающим сроком годности РИА "Новости"

Читать 360tv в

Журналисты попросили поляков показать свои чеки и выяснили, что они сильно экономят. Одни отказываются от сахара, другие покупают продукты с истекающим сроком годности, сообщил сайт Fakt.

Каждый опрошенный заявил о росте цен. Большинство из них связали его с мировым кризисом, пандемией, ситуацией в стране и конфликтом на Украине. Официально инфляция в Польше составила 17,2%, однако по подсчетам Гражины, она ускорилась до 300%. Женщина не увидела причин для такого роста цен.

Реклама

Дариуш заметил, что сильно подорожали овощи, примерно на 20%. Анджей тоже обратил внимание на ежедневный рост цен. Например, в последний раз подорожали помидоры. Роберт пожаловался, что товары, на которые он тратил по 200 злотых (2527 рублей), теперь обходятся в 350 злотых (4423 рубля).

Реклама

«Я начала смотреть на срок годности, покупаю достаточно, чтобы не просадить и не выбросить», — рассказала Анета о способе экономии.

Кинга решила отказаться от не самых необходимых продуктов, например, от сахара. Она заявила, что нет ни одного товара, цену на который не повысили бы в последнее время.