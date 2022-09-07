Задумали «двухходовку». Польша не просто так заговорила о скорой войне с Россией | 360°

Эксклюзив 07 сентября 2022, 19:02 (обновлено: 07 сентября 2022, 20:14) Поделиться Telegram

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Viber Задумали «двухходовку». Польша не просто так заговорила о скорой войне с Россией Профессор Межевич: Польша заговорила о войне с Россией, чтобы понравиться США freepik

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Замминистра обороны Польши Оцепа заявил о необходимости увеличить финансирование армии страны из-за риска войны с Россией в ближайшие 10 лет. Польша преследует сразу две цели: укрепить свою экономику и понравиться США, пояснил «360» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук Николай Межевич.

По его словам, в Польше всегда спекулировали двумя «факторами озабоченности»: германским и российским. В прошлом веке преобладал германский, а сейчас, учитывая ситуацию на Украине, — российский.

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«Наши польские соседи активно спекулируют на этой тематике: русские завтра будут брать беззащитную Варшаву. Непонятно зачем, но мы же не про логику говорим», — отметил профессор Межевич.

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Он подчеркнул, что любые подобные разговоры Польши — попытка «понравиться хозяину, то есть США». А еще — перетащить средства из министерств здравоохранения, образования и других на нужды Министерства обороны. В Польше это происходит достаточно регулярно, заметил Николай Межевич.

Он указал на то, что даже такие антироссийски настроенные страны, как Германия, Дания, Бельгия, очень осторожны в военных расходах, особенно сейчас, «понимая, что ни один танк не проголосует на выборах», а у них «формально демократические общества и рано или поздно будут выборы».

«Такой возможности манипулировать результатами выборов, как у Польши, там нет. Нужен баланс по принципу детской сказки: этому дала, тому дала, этого покормила. А поляки этот баланс уже не соблюдают», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что если большинство европейских стран не обладают собственным военно-промышленным комплексом, то в Польше «есть кое-что свое», поэтому вложения в ВПК для Польши еще и вложения в собственную промышленность.

«Для других отраслей очень важен критерий экономической эффективности, а для военно-промышленного комплекса главное — результат. Поэтому, возможно, это такая двухходовка с целью поддержать собственную экономику», — резюмировал Межевич.

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