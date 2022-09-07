Польша решила увеличить финансирование армии, опасаясь войны с Россией | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 17:19)

Польша решила увеличить финансирование армии, опасаясь войны с Россией

Замминистра обороны Польши Оцепа: война с РФ может начаться в ближайшие 10 лет

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Власти Польши высоко оценивают риск войны с Россией и хотят как можно быстрее увеличить финансирование своей армии, заявил заместитель министра обороны Марцин Оцепа. Его слова привело издание PAP.

По мнению польских властей, конфликт возможен в ближайшие 3–10 лет.

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«Все зависит от того, как закончится конфликт на Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого», — заметил представитель оборонного ведомства Польши.

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Указанное время нужно использовать для усиления вооруженных сил страны, уверен Оцепа.

Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar Makina с октября начнет поставлять Польше беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Контракт также подразумевает, что Польша получит всестороннее обслуживание этих беспилотников.

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