Польша захотела ужесточить правила проживания для беженцев с Украины | 360°

Мир 25 октября 2022, 09:06 Польша захотела ужесточить правила проживания для беженцев с Украины EurActiv: Польша захотела обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать расходы РИА "Новости"

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Власти Польши хотят обязать украинских беженцев самостоятельно оплачивать свои расходы. Об ужесточении закона о помощи гражданам Украины сообщило издание EurActiv.

По данным издания, в этот закон хотят внести поправку, по которой украинским беженцам нужно будет покрывать расходы на проживание. В частности, украинцам со специальными идентификационными номерами PESEL ограничат доступ к ежемесячному пособию на ребенка. Размер этой выплаты составляет 104 евро (или 500 злотых), уточнил ТАСС.

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По данным МВД Польши, в стране на сегодня находятся порядка 1,5 миллиона украинских беженцев. Идентификационные номера получили свыше 1,2 миллиона из них. Наличие PESEL дает право легально жить, получать социальные пособия, работать и учиться в стране.

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В польской службе погранохраны подсчитали, что начиная с 24 февраля в Польшу въехали более 7,16 миллиона граждан Украины. Обратно выехали 5,36 миллиона человек.