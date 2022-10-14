Польша связала вспышку ВИЧ в стране с наплывом беженцев | 360°

Мир 14 октября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Польша связала вспышку ВИЧ в стране с наплывом беженцев

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В Минздраве Польши заявили, что рост случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) может быть связан с наплывом беженцев из Украины. Об этом сообщил сайт Interia.

«Факторами, способствующими этому, являются, в частности, изменение социального поведения в сексуальной сфере и приток беженцев с Украины», — процитировала сообщение Минздрава «Политика сегодня».

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С начала 2022 года прирост случаев ВИЧ в стране составил 1678 человек. По словам медиков, это рекордные цифры для Польши.

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