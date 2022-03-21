Польша захотела конфисковать российскую собственность и активы

Польское правительство решило провести конфискацию российского имущества и активов в стране. Об этом сообщил глава кабмина республики Матеуш Моравецкий.

По словам главы правительства Польши, 21 марта руководство республики должно встретиться с представителями оппозиции. На этом собрании власти планируют поднять вопрос о проведении заморозки и конфискации российской собственности. Как отметил Моравецкий, немного такого имущества в стране есть.

«С одной стороны, существуют конституционные ограничения для таких действий, связанные с правом собственности, а с другой, все больше поляков не понимают, почему, если итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем провести такие действия в нашей стране», — сказал он в интервью изданию Wprost.

Он уточнил, что польские власти хотят ввести соответствующие возможности через Сейм.

Ранее Моравецкий заявил, что Польша займется «дерусификацией» своей, а также европейской экономики. Речь идет о полном отказе от поставок российских нефти, газа и угля.