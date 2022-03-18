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    18 марта 2022, 12:55

    Польша объявила о «дерусификации» своей экономики

    Премьер Польши Моравецкий назвал «дерусификацией» отказ от российских энергоносителей

    Анатолий Минкин

    Польша займется «дерусификацией» своей и европейской экономик. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий.

    Он пояснил, что под словом «дерусификация» подразумевается полный отказ от поставок российских нефти, газа и угля.

    «Мы займемся дерусификацией польской и европейской экономик», — заявил Моравецкий.

    В ходе своего выступления он представил разработанный правительством пакет мер поддержки польской экономики. По словам премьера, она сильно пострадала из-за поведения России.

    На фоне введенных странами Запада антироссийских санкций цены на энергоносители на мировых рынках резко пошли вверх.