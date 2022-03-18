Польша объявила о «дерусификации» своей экономики

Польша займется «дерусификацией» своей и европейской экономик. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава польского кабмина Матеуш Моравецкий.

Он пояснил, что под словом «дерусификация» подразумевается полный отказ от поставок российских нефти, газа и угля.

«Мы займемся дерусификацией польской и европейской экономик», — заявил Моравецкий.

В ходе своего выступления он представил разработанный правительством пакет мер поддержки польской экономики. По словам премьера, она сильно пострадала из-за поведения России.

На фоне введенных странами Запада антироссийских санкций цены на энергоносители на мировых рынках резко пошли вверх.