Власти Польши намерены добиваться увеличения военных репараций от Германии за понесенный во время Второй мировой войны ущерб, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В стране подготовили доклад из трех томов с соответствующими документами и расчетами, сообщило РИА «Новости».

По словам Моравецкого, специалисты занимались составлением доклада четыре года. Премьер отметил, что в документе учитывали не только военные преступления, но и разрушения, нанесенные польской стороне во время войны.

Факт в том, что Польша, которая была среди стран, которые сильнее всего пострадали в результате Второй мировой войны, получила минимальные средства в качестве компенсаций. Это даже тяжело назвать компенсациями Матеуш Моравецкий премьер-министр Польши.

Политик заявил, что при составлении отчетов использовали точные методы калькуляции, позволяющие пересчитать тогдашние потери на нынешние средства. Называть точную сумму претензий Моравецкий не стал.

На днях президент Польши Анджей Дуда потребовал от Украины признания Волынской резни. Он напомнил, что в результате тех событий погибли более 100 тысяч человек.