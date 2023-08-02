Мир 02 августа 2023, 05:05 Польша загнала себя в ловушку из-за позиции по Украине Myśl Polska: Польша загнала себя в ловушку из-за своей же проукраинской пропаганды Unsplash

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Проукраинская позиция Польши загнала ее в тупик. Такого мнения придерживается главный редактор Myśl Polska Ян Энгельгард. Об этом он написал в редакционной статье.

По его словам, киевским властям очень удобно продвижение пропагандистского тезиса о том, что Украина сражается за весь «свободный мир», за Европу. Это дает им поддержку, а также военную, финансовую и политическую помощь.

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«Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды», — заметил Энгельгард.

Высказывания политиков в Польше о «гибели украинцев за нашу свободу» журналист счел абсурдной оценкой, которая не имеет отношения к действительности. Украинский конфликт, по его мнению, касается только отношений России и Украины.

Власти Польши планируют аннексировать Западную Украину. Они переселят туда всех беженцев, которые прибыли после начала конфликта, считает экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Польша готова сравнять Львов с землей, в случае одобрения со стороны США операции по захвату города. ВСУ, как добавил Макгрегор, на этом направлении ждет поражение.