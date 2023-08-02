Мир 02 августа 2023, 00:54 «Выселят всех». Планы Польши на Украине раскрыли в США Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша захватит запад Украины, чтобы перевезти беженцев Публичное достояние

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Польские власти планируют аннексировать Западную Украину. Они переселят туда всех беженцев, которые прибыли после начала конфликта. Таким мнением бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор поделился в своем блоге на Youtube-канале.

«Когда Украина начнет разваливаться, <…> будет попытка вторгнуться в западную часть страны для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев», — сказал он.

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Также полковник заявил, что Польша готова сравнять Львов с землей, если США одобрят операцию по захвату города. По словам Макгрегора, ВСУ на этом направлении ждет поражение, в силу отсутствия мощной противовоздушной и противоракетной обороны.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин доложил президенту Владимиру Путину о планах Польши разместить войска на Западной Украине. По его словам, власти республики хотят взять эти территории под свой контроль.