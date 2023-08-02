02 августа 2023, 00:54
«Выселят всех». Планы Польши на Украине раскрыли в США
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша захватит запад Украины, чтобы перевезти беженцев
Польские власти планируют аннексировать Западную Украину. Они переселят туда всех беженцев, которые прибыли после начала конфликта. Таким мнением бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор поделился в своем блоге на Youtube-канале.
«Когда Украина начнет разваливаться, <…> будет попытка вторгнуться в западную часть страны для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев», — сказал он.
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Также полковник заявил, что Польша готова сравнять Львов с землей, если США одобрят операцию по захвату города. По словам Макгрегора, ВСУ на этом направлении ждет поражение, в силу отсутствия мощной противовоздушной и противоракетной обороны.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин доложил президенту Владимиру Путину о планах Польши разместить войска на Западной Украине. По его словам, власти республики хотят взять эти территории под свой контроль.
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Польша
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