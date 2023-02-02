Мир 02 февраля 2023, 18:39 Поляки вышли на протест из-за поставок украинского зерна в страну Tygodnik Zamojski: фермеры в Польше выступили против поставок украинского зерна в страну РИА «Новости»

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Фермеры в Польше вышли на протестную акцию против поставок в страну зерна с Украины. Об этом сообщило издание Tygodnik Zamojski.

Акция протеста началась в ряде пограничных переходах между странами, в частности в населенных пунктах Хребенне, Корчова, Окопы, Медыка и Любыча-Крулевская.

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«Протестующие вышли на некоторые приграничные трассы и полностью заблокировали их для въезжающих в страну грузовиков с украинским зерном», — уточнили в материале.

На плакатах протестующие написали, что польские продукты являются символом здоровья, а техническое украинское зерно — знаком извращенности и лжи политиков.

Организатором акции стала ассоциация «Обманутая деревня». Бойкот продлится как минимум до полуночи 3 февраля.

«Государство перестало контролировать качество и количество поставляемого с Украины зерна. Хотя изначально они обещали лишь открыть транзитную зону для его перевозки в третьи страны», — объяснил один из организаторов.

Ранее поляки пожаловались на украинских беженцев, которые отказываются работать и лишь веселятся «до упаду».