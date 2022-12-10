Мир 10 декабря 2022, 01:10 Польша возведет на границе с Россией электронное заграждение Польша возведет на границе с Россией электронное заграждение на сумму 82 миллиона долларов Pxhere

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Польша намерена возвести на границе с Россией электронное заграждение, протяженностью 199 километров. Оно обойдется стране в 82 миллиона долларов. Об этом сообщили на официальном сайте погранохраны.

Подрядчиком стала фирма TELBUD, базирующаяся в Познани. Договор о строительстве уже подписан.

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«На выполнение всех работ, запланированных по соглашению, был заключен контракт на сумму более 373 миллионов злотых (82 миллиона долларов)» — уточнила польская погранохрана.

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Как отметили пограничники, электронное заграждение охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью, за исключением Вислинской косы. Там, как уточняется, границу на протяжении нескольких лет охраняют электронные устройства.

В проекте хотят использовать датчики, которые смогут определить различные физические характеристики объектов.

«Это обеспечит комплексную ситуационную картину, сбор, обработку и передачу информации в непрерывном режиме, независимо от рельефа местности и погодных условий», — пояснила погранохрана.

Польский посол в Венгрии ранее встретился с политиками, которые поддерживают раздел Украины. Политологи предполагают, что Варшава и Будапешт имеют планы на украинские земли. Неслучайно власти Польши так активно помогали киевскому режиму с начала спецоперации.