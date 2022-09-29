Польша внесла «Газпром экспорт» в санкционный список | 360°

Мир 29 сентября 2022, 21:25 Поделиться Telegram

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Viber Польша внесла «Газпром экспорт» в санкционный список Польша ввела санкции против «Газпром экспорт» с заморозкой всех активов компании Pxhere.com

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Польша ввела санкции против российской компании «Газпром экспорт». Об этом сообщило министерство внутренних дел и администрации республики.

«Газпром экспорт» — это дочерняя компания «Газпрома». Ее штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге, отметило РИА «Новости».

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В отношении «Газпром экспорт» применили «замораживание всех финансовых и экономических ресурсов, запрет на предоставление каких-либо финансовых или экономических ресурсов».

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«Газпром экспорт», как указано на сайте польского министерства, уже состоит в американских санкционных списках.

В апреле Польша ввела собственный пакет антироссийских санкций. В него вошли 35 компаний и 15 физических лиц. В перечень вошли такие компании, как «Газпром», «НОВАТЭК», «Акрон», «Фосагро», Beloil, Go Sport, «Касперский» и другие.

Польша также заявила тогда, что не планирует платить за газ в рублях. Правительство оценило риски и подготовилось к возможному прекращению поставок, отмечал уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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