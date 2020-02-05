За последние 20 с лишним лет в Польше уничтожили сотни советских памятников. Сейчас на польской территории осталось немногим более 100 монументов. В 1997 году был 561.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев уточнил в интервью РИА «Новости», что речь идет о памятниках советским воинам-освободителям вне воинских захоронений.

«По нашей оценке, в Польше <...> остается свыше 100 памятников советским воинам-освободителям», — сказал он.

В 2017 году президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон, запрещающий пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя. В документе в том числе говорилось о сносе советских памятников. В Институте национальной памяти Польши посчитали, что закон о декоммунизации коснется порядка 230 памятников Красной армии.

Освобождение Польши, по мнению специалистов, стоило Советскому Союзу 600 тысяч солдатских жизней. Около 700 тысяч советских военнопленных погибли от рук нацистов.

Российские власти многократно обращали внимание на попытки некоторых европейских стран переписать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна должна сохранить правду о Великой Отечественной войне. Попыткам фальсифицировать ее историю нужно противостоять.