18 января 2023, 20:08
Польша уличила страны Запада в усталости от ситуации вокруг Украины
Премьер-министр Польши Моравецкий: Запад устал от ситуации вокруг Украины
Ситуация вокруг Украины утомила некоторые страны Запада. Об этом в интервью «Польскому телевидению» заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. С журналистами он побеседовал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Польский премьер заметил, что мировые лидеры по достоинству оценили роль страны в помощи Украине. Тем не менее у Запада «присутствует также что-то такое, как усталость».
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Несколько месяцев назад, подчеркнул Моравецкий, дискуссию об Украине в Давосе вели «на другом эмоциональном уровне». Вовлеченность в проблему была совершенно иной.
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«Сегодня очень отчетливо видно, <…> что Россия терпелива <…>, а Запад немного устал», — подчеркнул он.
Моравецкий предостерег лидеров других западных государств от подобных настроений.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что участники форума в Давосе начали консультации по отправке на Украину танков и других видов современного вооружения.
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