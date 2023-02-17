Мир 17 февраля 2023, 07:21 Польша указала на дверь украинским беженцам с бандеровскими взглядами Myśl Polska: прибывшие в Польшу бандеровцы должны вернуться на Украину РИА «Новости»

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Украинским беженцам с бандеровскими взглядами не рады, им лучше вернуться домой. С таким заявлением выступил заявил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

«Среди миллионов украинцев мы впускаем тысячи агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими», — выразил мнение автор статьи.

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Политический аналитик подчеркнул, что это люди, которые ненавидят Польшу, поляков и все польское. Кроме того, они яро поддерживают ОУН-УПА*. Члены этой экстремистской организации ответственны за убийства сотен тысяч людей.

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Автор статьи заявил, что в Польше не место тем, кто боготворит убийц.

Ранее будущее украинских беженцев в Польше сенатор Алексей Пушков. Он обратил внимание, что более 68% поляков заявили, что негативно относятся к приезжающим с Украины. Причем, это отношение изменилось в худшую сторону за последние полгода.

* ОУН-УПА — запрещенная в России экстремистская организация.