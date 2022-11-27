Мир 27 ноября 2022, 12:58 Польша сочла военную агрессию России против себя крайне маловероятной Представитель правительства Польши Жарын: мы не видим сигналов военной агрессии России РИА «Новости»

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Польские власти сочли крайне маловероятным, что Россия предпримет попытку военной агрессии против страны, которая является членом НАТО. Об этом заявил представитель правительства по безопасности информационного Польши пространства Станислав Жарын, сообщил ТАСС.

«У нас нет сигналов, которые бы указывали на то, что Россия готовит военную агрессию в отношении Польши», — подчеркнул Жарын.

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Он отметил, что Польша все равно является целью для «постоянных гибридных российских угроз». Чиновник пояснил, что имеет в виду кибератаки и дезинформацию.

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В настоящее время, по его оценке, говорить о предпосылках для установления мира на Украине невозможно. Жарын предположил, что конфликт может продолжаться годами с возможными стратегическими перерывами.

Российские власти ранее неоднократно указывали на то, что накачивание Украины западным вооружением затягивает возможность сторон сесть за стол переговоров и разрешить ситуацию мирным путем.