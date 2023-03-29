Мир 29 марта 2023, 08:42 Польша сочла предательством решение МОК вернуть к соревнованиям российских спортсменов Премьер-министр Польши Моравецкий обвинил МОК в предательстве из-за допуска атлетов РФ РИА «Новости»

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В Польше критерии Международного олимпийского комитета по допуску российских спортсменов к международным турнирам назвали предательством истинного духа спорта. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал на своей странице в Twitter

По его словам, решение МОК вернуть к соревнованиям российских спортсменов — это скандал и предательство истинного духа спорта.

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По словам Моравецкого, он поручил министру спорта передать твердые возражения Польши властям МОК.

«Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», — отметил премьер-министр.

Во вторник, 28 марта, МОК предложил допустить до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян. Кроме того, организация разрешила участие атлетов в турнирах в нейтральном статусе.

Ранее президент МОК Томас Бах объявил, что решение по допуску россиян к участию в Олимпиадах будут принимать по спортивному принципу.