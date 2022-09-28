Польша пригрозила России ударом НАТО: подробности | 360°

Мир 28 сентября 2022, 15:39 Поделиться Telegram

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Viber Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру Политолог Трухачев назвал Польшу опасным врагом для России Фото РИА «Новости», freepik.com

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Страны НАТО готовы нанести удар по России, заявил польский министр. Политологи уверены, что соседей-русофобов нельзя недооценивать. Ведь сдерживать милитаристические настроения некому: у руля министерств иностранных дел подавляющего большинства стран ЕС, как, впрочем, и в США, стоят люди без профильного образования.

России пригрозили ударом НАТО

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Министр иностранных дел Польши пригрозил России разрушительным ударом военных сил НАТО, если та, по его словам, применит тактическое ядерное оружие на украинской территории. Однако отвечать аналогично альянс не станет, поскольку Украина — не член Североатлантического блока.

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При этом в польских СМИ появился секретный отчет руководства НАТО. В документе прямым текстом сказано, что Москва не собирается прекращать специальную военную операцию и на передышку, а уж тем более на окончание конфликта можно не рассчитывать.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН потребовал, чтобы Россия выплатила военные репарации Украине. Также, по мнению поляка, россияне должны неустойку за «оккупацию польских территорий, репрессии и ссылки в Сибирь».

РИА «Новости»

Польшу нельзя недооценивать

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в разговоре с «360» пояснил, что страны Евросоюза и НАТО давно не мешают Варшаве говорить от их имени. В нынешней обстановке полякам позволено почти все, и они охотно фонтанируют своей многовековой русофобией.

«Даже когда от руководителей Польши будут звучать самые грубые русофобские заявления, никто их одергивать не будет. Возможно, им сделают замечания, но скажут это не публично. Однако не стоит считать, будто у Польши отсутствует своя политическая воля и они лишь исполняют желания американцев», — сказал Трухачев.

Он подчеркнул, что русофобия — естественное состояние для польской элиты. Ведь ее главная задача на протяжении веков — сдерживать Россию и противостоять ей. Эта ненависть стала органической частью их создания, которую люди польского или польско-еврейского происхождения щедро завозили в Соединенные Штаты.

Сама по себе Польша вполне может реально угрожать России, например нападением на Калининградскую область. Не надо недооценивать способности поляков в один нехороший день это сделать. Да, могут. Тем более что Польша увеличит численность армии примерно до 400 тысяч человек Вадим Трухачев.

Разумеется, на фронте такие силы не в силах противостоять российской армии. Однако представлять локальную угрозу польские войска вполне могут, считает Трухачев. Не стоит забывать и о том, что поляки под видом наемников вовсю участвуют в конфликте на Украине.

«Польское государство и люди польского происхождения из стран Европы и американского континента будут работать на подрыв отношений всего мира с Россией. Да, Польша может создать неприятности и военного, и особенно невоенного характера», — считает собеседник «360».

Фото РИА «Новости»

Найти дипломата в дипломатии

Польский журналист Сергей Гречушкин отметил, что местным правительством полностью и безоговорочно руководит «вашингтонский обком». Подавляющее большинство высказываний официальных лиц идут в фарватере внешнеполитических заявлений США — нет ни малейшего расхождения.

«Когда-то над выражением „вашингтонский обком“ посмеивались. Сегодня, глядя на внешнеполитические действия центральной Европы, можно сказать, что это название очень точное. Мысль, которую сначала высказали американские политики, сейчас, как попугай, повторил польский министр иностранных дел», — сказал Гречушкин.

Он обратил внимание, что среди руководителей министерств иностранных дел западных стран трудно найти дипломатов. Поляк Збигнев Рау — юрист, немка Анналена Бербок — магистр международного публичного права, британец Джеймс Клеверли учился управлять отелями, а его предшественница Лиз Трасс изучала в колледже философию, политику и экономику.

Нынешний министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан имеет ученую степень с правом преподавания современной истории. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обладает степенью доктора права, была своя адвокатская практика в Нью-Йорке.

«Поэтому любые слова нынешних руководителей внешнеполитических ведомств на Западе следует прежде всего рассматривать в этом ключе: кто все эти люди? Откуда взялись и чем занимаются? Тогда станет понятно, почему все они несут такой бред», — подытожил Гречушкин.

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