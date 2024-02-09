Мир 09 февраля 2024, 05:56 Польша «с руки клюет у немцев», но ограничила поток газа в Германию — Путин Путин: Польша закрыла газопровод «Ямал — Европа» в Германию Freepik

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Польша «с руки клюет у немцев», но ограничила газопровод «Ямал — Европа», благодаря которому в Германию можно поставлять много газа. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Есть еще один маршрут через Польшу, „Ямал — Европа“ называется, тоже большой поток можно осуществлять. Польша закрыла его, но Польша с руки клюет у немцев, из общеевропейских фондов деньги получает, а основной донор в эти общеевропейские фонды — Германия», — заявил президент.

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Также Путин заявил, что экономическая обстановка внутри США осталась стабильной, несмотря на все трудности. При этом руководству государства важно изменить свой подход к некоторым процессам. В качестве примера российский лидер назвал развитие Индонезии с населением 600 миллионов человек. По его словам, страна скоро войдет в число ведущих экономик мира.

В интервью Владимир Путин отметил, что американская сторона сама себе наносит ущерб в попытках ограничить сотрудничество с Китаем. Президент призвал хорошо думать перед тем, как вводить санкции.