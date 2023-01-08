Мир 08 января 2023, 11:26 Польша решила создать самую сильную армию в Европе Министр обороны Блащак: Польша создает самую сильную армию в Европе Википедия

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Польша решила превратить свою армию в самую сильную в Европе. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, сообщило издание Do Rzeczy.

«Мы будем самой сильной армией в Европейском союзе, более того, мы уже можем прочитать в зарубежной прессе, что строим самую сильную армию в Европе», — заявил глава польского Минобороны.

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Довести численность польской армии хотят до 300 тысяч человек. При этом население государства составляет более 38 миллионов человек.

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Блащак напомнил, что в 2022 году первые батареи оснастили системами зенитных ракетных комплексов Patriot. Он также упомянул о поставках Польше турецких беспилотников Bayraktar, танков Abrams и K2 Black Panther, американских РСЗО HIMARS, новых самолетов и вертолетов.

Армия Польши, добавил Блащак, никогда не была такой сильной, как сейчас.

В начале января стало ясно, что ВСУ обошли армии Израиля и Польши в рейтинге военной мощи.