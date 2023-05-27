Мир 27 мая 2023, 03:19 Польша разозлилась из-за путешествующих по миру россиян Radio ZET: санкции Запада не остановили поток туристов из России по всему миру Pixabay

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Россияне должны были перестать путешествовать по миру из-за западных санкций, однако жители страны просто поменяли направления для отдыха, говорится в сюжете польской радиостанции Radio ZET.

После объявления спецоперации на Украине россиянам ограничили доступ ко многим популярным направлениям отдыха в Европе, однако это практически не отразилось на их планах на путешествия. Так, в 2022 году российские туристы совершили около 22,5 миллиона поездок за границу, в 2021 году их было 19,2 миллиона.

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Наибольший поток гостей из России пришелся на Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет, отмечалось в материале. Для некоторых стран стимулирование российского туризма стало хорошим способом сбалансировать экономические связи с Россией.

По данным Fly4free, сейчас «все больше стран начали облегчать россиянам пересечение границ». Речь идет о Шри-Ланке, Марокко и Таиланде. Также власти Индии, Мьянмы и Омана недавно провели переговоры с российскими властями о развитии туризма.

По данным Ассоциации туристических операторов России, россияне вошли в топ-20 по расходам на международные поездки и обошли туристов из Швейцарии, Сингапура и Саудовской Аравии.