Путешествия 20 мая 2023, 02:58 Россияне вошли в мировой топ-20 по расходам на зарубежные поездки АТОР: россияне заняли 11-ю строчку в топ-20 по расходам на зарубежные поездки Pixabay

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Всемирная туристская организация (UNWTO) опубликовала статистику расходов на международные поездки, россияне вошли в топ-20 и обошли туристов из Швейцарии, Сингапура и Саудовской Аравии. Об этом на своем сайте сообщила Ассоциация туристических операторов России (АТОР).

Больше всех среди туристов тратят американцы, в 2022 году граждане США потратили на поездки за границу 114 миллиардов долларов. Китайские туристы в совокупности оставили за рубежом 114,8 миллиарда долларов. В первой десятке транжир также немцы, французы, британцы, итальянцы, индийцы и канадцы.

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Россияне в 2022 году потратили на зарубежные поездки 20,3 миллиарда долларов, это на 43,9% меньше, чем сумма расходов в допандемийном 2019 году. Граждане России по тратам в рейтинге заняли 11 позицию.

Самой посещаемой страной мира четвертый год подряд остается Франция. На втором месте Испания, на третьем — США. Турция с 2019 года поднялась с шестого места на четвертое. Пятую строчку занимает Италия.