Мир 17 марта 2023, 14:51 Польша разместит HIMARS на границе с Калининградской областью Вице-премьер Блащак: Польша разместит РСЗО HIMARS у границы с Россией U.S. Department of Defense

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Польша разместит американские реактивные системы HIMARS у границы с Калининградской областью. Такое заявление сделал вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передало РИА «Новости».

«Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии (размещена недалеко от границы с Калининградской областью — прим. ред.) поступят американские HIMARS», — сказал Блащак.

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Он уточнил, что это дивизион, заказанный в 2019 году. По словам Блащака, Конгресс США одобрил польский заказ на очередные 500 пусковых установок HIMARS.

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Он также напомнил, что подобные реактивные системы американские власти уже поставили ВСУ.

В конце 2022 года стало известно, что Япония решила разместить гиперзвуковое оружие недалеко от российской границы. Дальность действия баллистических ракет собираются увеличить до одной тысячи километров.