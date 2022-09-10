Польский премьер обвинил Германию в «преклонении» перед Россией | 360°

Мир 10 сентября 2022, 22:30 Поделиться Telegram

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Viber Польский премьер обвинил Германию в «преклонении» перед Россией Премьер Польши Моравецкий: ФРГ проявила нерешительность в российско-украинском конфликте Pixabay.com

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Германия в первые месяцы российско-украинского конфликта проявила чрезмерную нерешительность. Позиция страны разочаровала, заявил в интервью журналу Spiegel премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Позиция, занятая немцами, особенно в первые месяцы конфликта на Украине, была очень разочаровывающей», — отметил Моравецкий.

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Польский премьер также раскритиковал энергетическую политику Германии. Он считает, что она находится в руинах из-за неправильных решений.

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«Отказ от угля и атомной энергии был преждевременным, а о строительстве „Северных потоков“ и связанной с ними зависимости от России даже говорить не приходится. Политика Германии нанесла огромный ущерб Европе», — заявил польский политик.

Не понравилось Моравецкому и отношение Германии к России. Он считает, что немцы постоянно «преклонялись» перед Российской Федерацией и относились к ней снисходительно.

Польша может в будущем обратиться в международные суды, чтобы добиться получения репараций от Германии за потери во время Второй мировой войны, заявил в том же интервью Моравецкий. Правительство Польши надеется получить 6,2 триллиона злотых (примерно 1,3 триллиона долларов). По словам польского премьера, переговоры состоятся в Берлине, на них пригласят представители Израиля, сообщило ИА Nation News.

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