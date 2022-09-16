Германия пригрозила Польше пересмотреть границы в ответ на требование репараций | 360°

Мир 16 сентября 2022, 14:00 Поделиться Telegram

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Viber Германия пригрозила Польше пересмотреть границы в ответ на требование репараций Niezalezna: Шольц намекнул на пересмотр границ с Польшей из-за требования репараций РИА «Новости»

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Недвусмысленный намек допустил канцлер Германии Олаф Шольц в ответ на требование властей Польши выплатить репарации по итогам Второй мировой войны. В ходе своего выступления в Потсдаме, где присутствовал бывший польский премьер-министр Дональд Туск, глава немецкого правительства заговорил о вопросе пересмотра границ. Об этом сообщил польский портал Niezalezna.

«Глядя на Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Вилли Брандтом (канцлер Германии в 1969 — 1974 годах — примеч. ред.), что граница между Германией и Польшей четко и навсегда установлена ​​после сотен лет истории. Мне не хотелось бы, чтобы некоторые люди рылись в книгах по истории, чтобы ввести ревизионистские изменения границ», — заявил Шольц.

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Немецкому канцлеру ответил заместитель председателя Парламентской ассамблеи совета Европы, польский политик Аркадиуш Муларчик. Он напомнил, что власти Германии на протяжении десятилетий пугали Польшу пересмотром границ, если страна поставит вопрос о репарациях.

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«Господин Олаф Шольц ничего лучше не придумал. Я надеялся на более изобретательный и умный ответ», — подчеркнул он.

О репарациях Германии первым заявил глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. По мнению политика, размер выплат за причиненный ущерб в ходе Второй мировой войны должен составить 1,3 триллиона долларов. Качиньский не исключил, что в дальнейшем сумма может увеличиться.

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