Польша предложила перенести переговоры по Донбассу в Варшаву

Польша предложила площадку для переговоров трехсторонней контактной группе, занимающейся донбасским вопросом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на посла Польши на Украине Бартош Цихоцки.

«Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров», — сказал Цихоцки.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что президент страны Владимир Зеленский намерен начать большую войну в Донбассе и буквально расправиться с регионом руками неонацистов. Он объяснил, что план был в том, чтобы в очень короткое время атаковать Донбасс. Россия бы просто не успела оказать помощь.