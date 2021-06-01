Раскрыты планы Зеленского на «расправу» над Донбассом

Экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что президент страны Владимир Зеленский намерен начать большую войну в Донбассе и буквально расправиться с регионом руками неонацистов.

Еще весной украинские власти собирались предоставить возможность радикалам устроить бойню в регионе, сказал Азаров в интервью «Говорит Москва».

«Сосредоточили на линии разграничения ударную группировку 136 тысяч военнослужащих, более 500 танков, ракетные системы и так далее. То есть Генштаб… Ну, Генштаб не из дураков же Украины состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трех рассекающих ударов», — рассказал бывший политик.

Он объяснил, что план был в том, чтобы в очень короткое время атаковать Донбасс. Россия бы просто не успела оказать помощь. Потом бы власти Украины заявили на весь мир, что «вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины».

«Остудить горячие головы» России удалось только благодаря учениям на юге и западе страны. Это касалось в первую очередь высадки десанта. Так удалось избежать большого вооруженного конфликта.