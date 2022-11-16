16 ноября 2022, 00:43
Польша повысила боеготовность воинских частей
Пресс-секретарь правительства Польши Мюллер: повышена боеготовность воинских частей
Власти Польши приняли решение повысить боевую готовность некоторых воинских частей на территории страны, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер. Его слова передал ТАСС.
Согласно информации Мюллера, повышена боеготовность не только воинских частей, но и ряда подразделений других силовых структур.
Реклама
Вечером 15 ноября СМИ Польши сообщил о падении двух ракет под Люблином. Журналисты утверждают, что в результате происшествия погибли два человека. В Варшаве пока не делали заявлений о принадлежности ракет.
Реклама
В Минобороны России подчеркнули, что российские военные не наносили удары рядом с украинско-польской границей. А данные о том, что эти ракеты могут быть российскими, в ведомстве назвали провокацией.
В Госдепартаменте США пока не спешат с выводами относительно инцидента в Польше. Вашингтон решил детально разобраться в ситуации.
Польша
Реклама
Реклама