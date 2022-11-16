Мир 16 ноября 2022, 00:43 Польша повысила боеготовность воинских частей Пресс-секретарь правительства Польши Мюллер: повышена боеготовность воинских частей РИА «Новости»

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Власти Польши приняли решение повысить боевую готовность некоторых воинских частей на территории страны, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер. Его слова передал ТАСС.

Согласно информации Мюллера, повышена боеготовность не только воинских частей, но и ряда подразделений других силовых структур.

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Вечером 15 ноября СМИ Польши сообщил о падении двух ракет под Люблином. Журналисты утверждают, что в результате происшествия погибли два человека. В Варшаве пока не делали заявлений о принадлежности ракет.

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В Минобороны России подчеркнули, что российские военные не наносили удары рядом с украинско-польской границей. А данные о том, что эти ракеты могут быть российскими, в ведомстве назвали провокацией.

В Госдепартаменте США пока не спешат с выводами относительно инцидента в Польше. Вашингтон решил детально разобраться в ситуации.