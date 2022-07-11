Марш памяти жертв геноцида украинских националистов состоялся в Варшаве

Жители Польши организовали в историческом центре Варшавы шествие по случаю 79-й годовщины Волынской резни. Несколько сотен человек вышли на марш в память о соотечественниках, ставших жертвами геноцида, совершенного украинскими националистами. Об этом написал ТАСС.

Сотни людей собрались на площади Трех крестов, среди которых были и активисты из различных националистических организаций. После службы в костеле люди двинулись колонной в сторону исторического центра Варшавы. Участники шествия держали в руках польские флаги и транспаранты с надписями «Мы помним геноцид Волыни и Малой Польши», «Волынь. Помним» и «Нет — памятникам УПА* в Польше».

Украинские националисты в феврале 1943 года начали уничтожение польского населения Волыни. Кульминацией событий, ставших известными как Волынская резня, стало 11 июля, когда отряды ОУН-УПА* атаковали порядка 100 польских деревень, основными жертвами украинских националистов стали женщины, дети и старики.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе памятных мероприятий в Варшаве признал обе стороны признать факт Волынской резни. При этом он пообещал, что поляки не будут мстить украинцам, передало РИА ФАН.

* ОУН-УПА, Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация.