Мир 13 января 2023, 23:22 Польша потребовала от украинских беженцев вернуть соцпособия Obozrevatel: Польша требует от украинских беженцев вернуть неправильно начисленные деньги

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Украинские беженцы, переехавшие в Польшу, стали получать письма от местной социальной службы. От них потребовали вернуть деньги, начисленные неправильно. Об этом рассказало украинское издание Obozrevatel.

При выезде из страны беженцы должны сообщать об этом властям, чтобы те перестали начислять выплаты. Украинцы пожаловались, что, несмотря на то соблюдение этого требования, пособия продолжили приходить. А теперь соцслужба требует вернуть эти средства.

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«Выехали из Польши летом. Предупредили соцслужбы и закрыли банковский счет… В январе пришло письмо с требованием вернуть средства, к которым я не имею доступа, и о наличии которых не знала», — рассказала украинка.

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Речь идет о ежемесячных пособиях на детей в возрасте до 18 лет в размере 500 злотых (около 8 тысяч рублей).

Ранее стало известно, что израильские власти приняли решение больше не выплачивать беженцам с Украины пособия. Без выплат по тысячи шекелей (около 20 тысяч рублей) с февраля останутся более 26 тысяч украинцев.