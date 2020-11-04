Польша после массовых протестов отложила запрет абортов

Правительство Польши на фоне массовых протестов с применением насилия решило отложить публикацию закона об абортах, существенно сократившего легальные возможности провести эту операцию. Женщинам запретили прерывать беременность при врожденной инвалидности плода.

Как сообщило издание The Guardian, 22 октября польский суд счел не конституционной норму, разрешающей делать аборт в случае серьезных и необратимых врожденных дефектах при том, что 98% операций делается в Польше именно по этой причине.

«Сейчас идет дискуссия, и было бы хорошо потратить время на диалог и найти новую позицию в этой сложной и вызывающей бурные эмоции ситуации», — сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.

Новый закон допускает прерывание беременности только в случае инцеста, угрозы жизни и изнасилования. Решение суда должно было быть опубликовано 2 ноября. До сих пор этого не было сделано, поэтому закон еще не вступил в силу.

«Это явно политическое решение. Судебные решения должны быть опубликованы без промедления. Это юридическая уловка, препятствующая публикации», — сказала британскому изданию научный сотрудник юридического института Польской академии наук Анна Вуйчик.

Новая норма вызвала небывалые по размаху акции протеста. В прошлую пятницу в Варшаве на митинг собрались по разным источникам от 80 до 100 тысяч человек. На них напали ультраправые группы после того, как активисты попытались осквернить некоторые католические храмы.