Польша после массовых протестов отложила запрет абортов
Как сообщило издание The Guardian, 22 октября польский суд счел не конституционной норму, разрешающей делать аборт в случае серьезных и необратимых врожденных дефектах при том, что 98% операций делается в Польше именно по этой причине.
«Сейчас идет дискуссия, и было бы хорошо потратить время на диалог и найти новую позицию в этой сложной и вызывающей бурные эмоции ситуации», — сказал глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик.
Новый закон допускает прерывание беременности только в случае инцеста, угрозы жизни и изнасилования. Решение суда должно было быть опубликовано 2 ноября. До сих пор этого не было сделано, поэтому закон еще не вступил в силу.
«Это явно политическое решение. Судебные решения должны быть опубликованы без промедления. Это юридическая уловка, препятствующая публикации», — сказала британскому изданию научный сотрудник юридического института Польской академии наук Анна Вуйчик.
Новая норма вызвала небывалые по размаху акции протеста. В прошлую пятницу в Варшаве на митинг собрались по разным источникам от 80 до 100 тысяч человек. На них напали ультраправые группы после того, как активисты попытались осквернить некоторые католические храмы.