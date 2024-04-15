Мир 15 апреля 2024, 16:06 Польша получила крупнейшую со времени членства в ЕС выплату Польша получила свыше 6 млрд евро из замороженных фондов Евросоюза Unsplash

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Польша получила от Европейского союза крупнейшую выплату за все время членства в союзе. Сумма превысила шесть миллиардов евро, сообщила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч. Транслировал выступление канал TVP Info.

«В Польшу дошел транш из ЕС в размере 26,964 миллиарда злотых — 6,3 миллиарда евро — в пересчете с евро на польские злотые», — заявила она.

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Это крупнейший единовременный транш, который получила Польша за последние 20 лет от Евросоюза. Деньги выделили из замороженных фондов, предназначенных ЕС для страны.

В конце августа — начале сентября текущего года, передавали «Известия», правительство Польши планирует подать еще две заявки на получение следующих подобных выплат.

Ранее Польшу уличили в ослаблении поддержки украинских беженцев. Власти страны отменят ряд льгот — законопроект уже разработали. Части украинцев прекратят перечислять деньги, а также запретят им селиться у поляков. В будущем Германия может последовать примеру Польши.