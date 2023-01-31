Мир 31 января 2023, 23:49 Белый дом отказался комментировать вопрос о поставках истребителей F-16 Украине Википедия

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Координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби попросили высказаться о возможных поставках Украине истребителей F-16. Но он не стал комментировать этот вопрос на регулярном онлайн-брифинге.

«Мне нечего добавить к тому, что сказал президент. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина готова и способна противостоять угрозам, с которыми она сталкивается сейчас, а также будущим угрозам», — сказал Кирби журналистам.

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Он добавил, что американские власти находятся в постоянном контакте с украинской стороной. Тема необходимого вооружения обсуждается практически ежедневно.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поставки украинским военным истребителей F-16 не планируются. Вслед за американским руководством от предоставления Украине истребителей открестилась Великобритания.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак назвал поставки нецелесообразными. После этого аналогичное заявление сделал заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич.