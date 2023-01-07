Мир 07 января 2023, 18:52 Польша отказалась передать Украине танки Leopard без «широкой коалиции» Премьер Моравецкий: Польша не намерена самостоятельно передавать Украине танки Leopard РИА «Новости»

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Власти Польши не планируют поставлять Украине танки Leopard, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он уточнил, что на такие шаги страна не собирается идти самостоятельно, «без широкой коалиции», сообщило РИА «Новости».

Ранее в ряде СМИ появились данные о том, что польская сторона поставит ВСУ танки Leopard 2.

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«Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать не намерены», — сказал Моравецкий, опровергнув эту информацию.

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Премьер Польши добавил, что сейчас страна обсуждает с другими государствами создание широкой коалиции, участники которой снабжали бы Украину тяжелым вооружением. По его словам, такие переговоры, в частности, идут с представителями Германии.

Ранее The Telegraph обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в нарушении военного табу за решение передать Украине боевые машины пехоты (БМП) AMX-10 RC.

По мнению обозревателей издания, решение Макрона превзошло США, Германию и Великобританию.