Мир 07 января 2023, 09:05 Решение Макрона об отправке Украине БМП AMX-10 сочли нарушением военного табу Telegraph: Макрон нарушил военное табу из-за решения отправить БМП AMX-10 на Украину РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон решением отправить боевые машины пехоты AMX-10 RC на Украину нарушил военное табу и перешел красные линии. Об этом написала газета The Daily Telegraph.

Издание уточнило, что, на первый взгляд, колесные танки AMX-10 RC с установленной 105-миллиметровой пушкой не представляют собой ничего особенного.

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«Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — отметили политические аналитики издания.

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Эксперты газеты отметили, что такой инициативой Макрон опередил США, Германию и Великобританию. Эти страны считаются лидерами военного обеспечения Украины.

Ранее французы раскритиковали идею поставить Украине бронеавтомобили. По мнению читателей газеты Le Point, Макрону было бы лучше оказать помощь предприятиям, бизнесменам и пенсионерам Франции.