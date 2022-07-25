Польша отказалась делиться газом с другими странами ЕС

Правительство Польши выступило против инициативы Еврокомиссии о газовой солидарности — Варшава не намерена делиться ресурсом с другими странами Евросоюза. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на пресс-конференции, ее слова привело РИА «Новости».

Глава министерства отметила, что в Польше хранилища полны, в стране нет необходимости вводить ограничения. В отличие от 11 стран ЕС, которые уже ввели лимиты на использование газа.

«То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — отметила Москва.

Министр отметила, что эта инициатива неприемлема, так как неизвестно, какая будет предстоящая зима. В нынешней ситуации допустимо обсуждать только добровольные механизмы и экономию в отдельных странах.

Еврокомиссия предложила всем государствам ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа из России.