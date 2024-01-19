Мир 19 января 2024, 14:50 Польша передумала судиться с Россией по делу об авиакатастрофе под Смоленском Польша не станет подавать иск в ЕСПЧ по делу о авиакатастрофе под Смоленском UPPA / Global Look Press

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Правительство Польши отказалось от судебной тяжбы против России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Радослав Сикорский.

По его словам, у иска нет даже теоретических шансов на успех.

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«Я намерен отозвать письмо о намерениях с юридической компанией Emmerson Consulting по подготовке иска в ЕСПЧ на основании доклада о происшествии под Смоленском», — написал глава ведомство.

Сикорский отметил, что неоправданные расходы на судебное сопровождение дела лягут дополнительным грузом на плечи польских налогоплательщиков.

Минобороны Польши в конце 2023 года приняло решение упразднить работу комиссии, которая проверяла обстоятельства авиакатастрофы. В ближайшее время специальная группа проверит деятельность ликвидированного органа.

Самолет Ту-154М 10 апреля 2010 года потерпел крушение под Смоленском. На борту находились 96 человек, в том числе польский президент Лех Качиньский, все они погибли.