Мир 16 сентября 2023, 19:12 Польша объявила конкурс для строительства электронного барьера рядом с Белоруссией Польша объявила тендер на строительство электронного барьера вокруг реки Буг РИА «Новости»

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Поиски подрядчика для строительства электронного ограждения вокруг реки Буг объявили в Польше. Как сообщил министр внутренних дел страны Мариуш Каминский, общая протяженность заграждения составит 172 километра.

Он пояснил, что вокруг реки, разделяющей Польшу и Белоруссию, расположат 4,5 тысячи камер и датчики слежения, а также тепловизоры.

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«До 22 сентября мы приглашаем все компании, которые хотели бы принять участие в этом предприятии, подавать заявки в пограничную службу», — привело слова Каминского издание Ipl.

Завершение поиска подрядчика завершится в ноябре, работы начнутся до конца этого года.

«Система на реке Буг позволит следить за ситуацией вдоль границы с Белоруссией. Любую попытку незаконного пересечения через реку выявят наши пограничники», — добавил польский министр.

За работу барьера ответственность возложат на штаб-квартиру Прибужанского пограничного отряда в Хелме.

В начале марта этого года польские военные выставили на границе с Белоруссией бетонные блоки и противотанковые ежи. Как сообщил министр обороны Мариуш Блащак, такие же работы начали проводить на границе с Россией.