Мир 10 марта 2023, 12:15 Противотанковые ежи расставили вдоль границы Польши с Белоруссией Министр обороны Польши Блащак сообщил об установке заграждений на границе с Белоруссией Twitter

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Польские военные расставили на границе с Белоруссией бетонные блоки и противотанковые ежи. Министр обороны Мариуш Блащак сообщил об этом в Twitter.

«Солдаты начали ставить укрепления на границе с Белоруссией. Это часть нашей стратегии защиты и сдерживания», — написал он.

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Министр добавил, что в феврале началось строительство укреплений на границе с Россией вблизи Калининградской области.

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Закон о строительстве стены на границе с Белоруссией Польша приняла в октябре 2021 году, а к концу года собиралась запустить строительство. Польские власти в одностороннем порядке закрыли пропускной пункт «Бобровники» и запретили проезд грузовиков через через КПП «Кукурыки-Козловичи», на что Белоруссия выслала офицера связи Пограничной службы Польши. Белорусского военного атташе тоже выдворили на родину.

Временное заграждение у Калининградской области начали возводить в ноябре 2022 года, а затем объявили о создании электронной системы пропуска с умными датчиками и камерами.